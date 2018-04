Der Japanische Komponist Tōru Takemitsu gilt bis heute als Brückenbauer zwischen fernöstlicher und westlicher Musik, obwohl er sich zunächst seine kompositorischen Fähigkeiten im Selbststudium mühevoll erarbeiten musste. Trotz seiner frühkindlichen musikalischen Sozialisation via Jazzmusik und Chansons, verschrieb er sich Zeit seines künstlerischen Lebens mehr der klassischen Musik, wenn auch mit zahlreichen Ausflügen ins populäre Genre. Gerald C. Stocker beleuchtet in seiner aktuellen Sendung das filmmusikalische Schaffen von Tōru Takemitsu.



Inhalt teilen