In der fünften Folge seiner Sendereihe bringt Otto Brusatti – auch Intendant der Beethoven Kunstwochen Baden 2020 – „total neue Musik eines total ertaubten Ludwig van Beethoven“. Es ist die Zeit der 1820-Jahre, die letzten drei Klaviersonaten entstehen, davor Arbeit an der „Missa Solemnis“, danach die „Neunte“. Im Zentrum der Sendung stehen die Klaviersonate op. 109 in E-Dur und die Klaviersonate op. 110 in As-Dur. Musiziert in außerordentlicher wie besonderer Weise von Glenn Gould, Swjatoslaw Richter und Maurizio Pollini.