Uraufführung Toteis.

Die Neue Oper Wien zeigte das Uraufführungsprojekt der Oper Toteis in Koproduktion mit der Haydn Stiftung Bozen & Vereinigte Bühnen Bozen im Theater Akzent. Richard Schmitz über die Musik von Manuela Kerer und das Libretto von Martin Plattner. Der Begriff Toteis steht für Gletschereis, das sich vom aktiven Gletscher losgelöst hat und steht in Manuela Kerers Oper als Sinnbild für Viktoria Savs, gesungen von Isabel Seebacher, 1917 an der Front verlorenes Bein. Die Eiseskälte des Gletschers, die sich auch in Savs Persönlichkeit widerspiegelt, hat Manuela Kerer in ihre ganz eigene Klangsprache übersetzt. Wertenote von Richard Schmitz: 7,2 von 10 Punkten. Sein Tipp: Wer sich für zeitgenössische Oper interessiert, sollte sich „die Oper geben!“

(c) Stiftung Haydn Bozen / Alessia Santambrogio