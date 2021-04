Vision und Träume.

„Für alle, die daran glauben, dass Träume wahr werden können.“ Diesen Satz setzt Emmanuel Tjeknavorian als Widmung vor seine erste CD als Dirigent. Am Programm unter anderem Nikolai Rimski-Korsakows Scheherazade. Ein Stück, das er schon als Kleinkind mit Hilfe der Aufnahme seines Vaters mit dem London Symphony Orchestra mitdirigierte. Was treibt Musiker an, wievel Traum verträgt die Realität und wo und wie entstehen Visionen? Diesen Fragen geht er alias Klassik-Tjek nach und meldet sich dabei aus dem niederländischen Eindhoven, wo er für ein so genanntes „Corona Test Konzert“ die Philharmonie Zuidnederland mit Beethovens Symphonie Nr. 6, die Pastoral, dirigiert. Wie es bei Beethoven heißt „mehr Ausdruck der Empfindung(en) als Malerei“.

