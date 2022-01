Interpreten: Stathis Karapanos, Chen Reiss, Berlin Academy of American Music, Garrett Keast

Label: Onyx

EAN: 0880040422327

„Werke von Amerikanern und amerikanischen Einwanderern, und solche, die auf der Grundlage amerikanischer Ideale oder Geschichten geschrieben wurden.“ Das ist die programmatische Grundlage unserer CD der Woche mit dem Titel Transatlantic.

Der Dirigent Garrett Keast, der amerikanische Komponist Craig Urquhart und der griechische Flötist Stathis Karapanos bilden die musikalische Keimzelle dieser neuen CD. Ausgehend von Urquharts Komposition Lamentations haben sie gemeinsam ein Programm zusammengestellt, mit Werken von Strawinsky, Avner Dorman, Toru Takemitsu und eines der US-amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts schlechthin, Aaron Copland. Je erweiterter das Programm, desto größer die Besetzung und so wurde mit der Sopranistin Chen Reiss die Idealbesetzung für Dormans hebräische Lieder Nofim gefunden. Reiss singt gemeinsam mit Olafur Sigurdarson auch eine Szene aus The Rake’s Progress von Strawinsky. Dessen Konzert Dumbarton Oaks zählt zu den Klassikern der Moderne. Dazu erklingen Werke für Flöte von Urquhart und Takemitsu und Coplands Appalachian Spring.

Es ist ein Album, das zeigt, wie unterschiedlich zeitgenössische Musik und der Zugang zu amerikanischen Musikidealen sein kann und das ganz ohne jazzige Einflüsse wohlgemerkt! Urquharts und Takemitsus sphärische Klänge treffen auf die rhythmisch pointierten Werke Strawinskys und die lockere Unbeschwertheit und klangliche Weite bei Copland. Und auf die abwechslungsreich-witzigen „Sehenswürdigkeiten“ eines Liederspazierganges durch Tel Aviv von Avner Dorman. Jedes Werk für sich ein Höhepunkt und hier auch noch in meisterhafter Art und Weise eingespielt. Transatlantisch ist nämlich nicht nur das Programm dieser CD sondern auch die Besetzung. Garrett Keast, der seit vielen Jahren in Berlin lebt, hat dazu vorwiegend musikalische Expats aus den USA rekrutiert und so im Jahr 2020 die sogenannte Berlin Academy of American Music gegründet. Ein transatlantisches Vergnügen ohne Flugzeit und Reisebeschränkungen. (mg)