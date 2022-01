Home Rubato Transformation und Genese.

Die Musik Johann Sebastian Bachs als Keimzelle, als Ausgangspunkt für Vieles, was danach gekommen ist. Das ist der Grundansatz der neuen CD der Geigerin Lea Birringer. Auf Transformation spielt sie neben der Solo-Partita in E-Dur Werke von Max Reger, Eugène Ysaÿe, Ernst-Lothar Knorr und Lera Auerbach, die sich direkt oder indirekt auf die Musik Bachs beziehen oder diese reflektieren. In einem ausführlichen Gespräch mit Michael Gmasz erzählt die junge Musikerin, wie sie an das CD Projekt herangegangen ist, wie Bach die Interpretation der anderen Werke beeinflusst und umgekehrt und was die Corona Pandemie damit zu tun hat, dass schon bald (Ende April), ihre nächste CD erscheinen wird. Dann erstmals mit Orchester, mit den beiden Violinkonzerten von Mendelssohn und dem ersten Violinkonzert von Christian Sinding. Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer gibt es auch daraus schon einen ersten Ausschnitt zu hören!