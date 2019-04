Home Perspektiven Renata Schmidtkunz: Warum Transzendenz wichtig ist?

Transzendenz ist in unserer wissenschaftsgläubigen Welt in Ungnade gefallen. Unser Europa mit seinen vielfältigen religiösen Traditionen und seiner von Religion geprägten Kultur hat sein Interesse am Transzendenten weitgehend verloren. Aus dem Kontinent der großen Utopien droht ein eindimensionaler Raum zu werden. An die Stelle Gottes ist die Logik der Finanzmärkte getreten. Sie verlangt Gehorsam von uns. Nicht Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Mitgefühl sind die Tugenden der Gegenwart, sondern die Einsicht in die naturrechtlich anmutende Notwendigkeit der Profiterzielung und Effizienz.

Doch wer nur noch ein materielles, eindimensionales Leben führt, ist leichter manipulierbar. Denn in der Transzendenz, dem Denken, das über uns selbst und das Irdische hinausgeht, liegt auch die Kraft zur Selbstbestimmung und zum Widerstand.

DIE KRITIK DES VERLUSTES DER TRANSZENDENZ :

• Der eindimensionale Mensch in einer Welt ohne Transzendenz

• Diktat der Effizienz und des Konsums

• Im Denken über das Irdische hinaus liegt die Kraft zur Selbstbestimmung

Distanz zum Weltgeschehen

Renata Schmidtkunz plädiert eindringlich für ein neues Denken. Sie schreibt:



„Transzendenz zu denken, sich darin zu üben, davon auszugehen, dass es einen Bereich gibt, der jenseits unseres Verstehens und unseres Einflusses ist, bedeutet neben vielem anderen auch, Distanz zum Weltgeschehen zu bekommen. Es ist eine Distanz, die befreien kann von jenen Trieben, die unsere Welt und die Menschheit im Moment zu zerstören droht. Es ist eine Distanz, die befreien kann von dem Wunsch, alles alleine zu besitzen, die Welt und was auf ihr wächst und existiert, nicht teilen zu wollen. Zu denken, dass es jenseits unserer materiellen Wirklichkeit einen offenen Raum gibt, einen Raum der Freiheit, erweitert unsere Wahrnehmung von uns selbst, der Gemeinschaft und der Welt, in der wir leben.“

RENATA SCHMIDTKUNZ BEKANNT AUS SENDUNGEN UND FILMEN DES ORF:

© Bilder www.lukasbeck.com