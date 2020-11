Home Perspektiven Der Trauerredner.

Carl Achleitner ist als Schauspieler bekannt und ist ebenso ein gefragter Trauerredner. https://radioklassik.at/wp-content/uploads/2020/11/achleitner-final2mp4.mp4

Ein Trauerredner ist jemand, der auf Begräbnissen Reden über den Verstorbenen hält. Die Reise zum Trauerredner hat für Achleitner bereits in der Jugendzeit begonnen. Damals war er 17 Jahre alt und hat im Landgasthaus seiner Eltern ausgeholfen. Es folgte die weite Welt des Schauspielens.



Carl Achleitner hat eine Ausbildung am Actors Studio in New York und an der Schauspielakademie Zürich absolviert, zudem auf etlichen Bühnen gespielt. Bekannt ist er aus der Serie Soko Donau, Tatort oder ebenso aus dem Film der Trafikant. Durch Zufall hat man ihn dann 2012 gefragt, ob er Trauerredner werden möchte.

Der bekannte Schauspieler hat aktuell ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben: „Das Geheimnis eines guten Lebens – Erkenntnisse eines Trauerredners.“ Georg Gatnar hat Carl Achleitner besucht.

Bilder: © Oliver Betke / www.lukasbeck.com