Home CD der Woche Tribute to Leonard Bernstein.

Interpreten: Tonkünstler Orchester, Yutaka Sado

Label: Tonkünstler

EAN: 0742832670999

Der Dirigent und Komponist Leonard Bernstein würde am 25. August des nächsten Jahres seinen 100. Geburtstag feiern. Die Tonkünstler stellen sein Werk daher nicht nur in den Mittelpunkt ihrer nächsten Saison, sondern haben kürzlich auch schon vorab ihre erste Bernstein CD veröffentlicht.

Er gehörte nicht nur zu den bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit, sondern hat auch als Komponist teilweise sehr große Erfolge gefeiert – Leonard Bernstein. Seine „West Side Story“ gehört zu den bekanntesten Musicals aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dazu die beschwingte „Candide“ oder „Wonderful Town“. Mehr oder weniger regelmäßig gespielt werden außerdem sein Divertimento für Orchester, die „Chichester Psalms“ oder auch seine 2. Symphonie. Das Tonkünstler Orchester hat sich für seine Bernstein CD sowohl für Klassiker wie die „Candide“ Ouvertüre und die „Symphonischen Tänze aus der West Side Story“ als auch für selten Aufgeführtes wie das Ballett „Fancy Free“ und die symphonische Suite „On the Waterfront“ entschieden. Eine spannende Zusammenstellung.

Man wird Bernsteins Musik in der nächsten Saison sicher des Öfteren auf CD und in Konzerten erleben können, denn sein rundes Geburtstagsjubiläum wird wohl an keinem Orchester spurlos vorüber gehen. Warum sich aber gerade die Tonkünstler so in den Dienst seiner Musik stellen, ist leicht erklärt. Chefdirigent Yutaka Sado wurde nämlich nicht nur von Seji Ozawa in die hohe Kunst des Dirigierens eingewiesen, sondern war auch jahrelang Schüler und Assistent beim legendären Lenny, wie Bernstein von vielen genannt wurde. Sado packt die Musik Bernsteins vergleichsweise flott an und lässt seine Musikerinnen und Musiker phasenweise „frei drauf los“ spielen, wobei man merkt, dass er die Zügel nie aus der Hand gibt. Man spürt förmlich die fast kindliche Freude an jedem kleinen „Schmierer“, jedem Glissando und jeder „Blue note“, die bei Bernsteins Musik unerlässlich sind. Ein gelungener Vorgeschmack auf die nächste Konzertsaison.