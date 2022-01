Home Lebenswege Trixi Schuba.

1972 holte Sie die einzige Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im japanischen Sapporo. In den Lebenswegen spricht Sie über ihre olympischen Erfahrungen. Schuba war in der Pflicht des Eiskunstlaufs so überlegen, dass danach das Reglement geändert wurde. In der Sendung von Stefan Hauser kommt Sie auch auf Entbehrungen für ihre Karriere zu sprechen.