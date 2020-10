Home Perspektiven Trump und die Religion.

Am 3. November steht in den USA die Präsidentschaftswahl an. Wird der republikanische Amtsinhaber Donald Trump wiedergewählt, oder zieht mit Joe Biden ein Demokrat in das Weiße Haus ein? Im Vorfeld der Wahl geht die Sendung von Stefan Hauser der Frage nach: Wie hält es Trump mit der Religion? Wird er nur von Evangelikalen und konservativen Gruppierungen gewählt, warum kann sich der Präsident fast alles erlauben, zumindest hat man den Eindruck davon und wie haben sich die USA in den vergangenen vier Jahren verändert. Antworten darauf gibt der Salzburger Religionswissenschaftler Andreas G. Weiß.

Buchtipp: Trump. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben