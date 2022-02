Home CD der Woche Trumpet Music at the Court of Kroměříž.

Interpreten: Jean-François Madeuf, The Rossetti Players

Label: ACCENT

EAN: 4015023243835

Die Trompete als Kammermusikinstrument in der Barockzeit? Ungewöhnlich aber durchaus zu finden. Bei Heinrich Ignaz Franz Biber und Pavel Veijvanovský z.B. Nachzuhören auf unserer CD der Woche, die ganz in der Nähe von radio klassik Stephansdom entstanden ist. Wo genau? Michael Gmasz hat die Antwort.



Wenn ich mich aus dem Fenster lehne, kann ich ihn beinahe sehen – den Kirchturm der Franziskanerkirche, die nur wenige Meter von unseren Senderräumlichkeiten entfernt ist. Genau dort haben sich die Musikerinnen und Musiker des Originalklangensembles The Rossetti Players, geleitet von der Geigerin Barbara Konrad, und der Spezialist für alte Trompeteninstrumente Jean-François Madeuf für ihre gemeinsame CD-Aufnahme zusammengefunden. „Biber meets Vejvanovský: Trumpet Music at the Court of Kroměříž“ ist der Titel der neuen CD, wobei sich mit Bertali, Froberger und verschiedenen anonymen Meistern noch weitere Komponisten auf diesem Album befinden. Der gemeinsame Nenner heißt Kremsier bzw. Kroměříž, wo sowohl Biber als auch Vejvanovský in Diensten des Prinz-Erzbischofs Karl Liechstenstein-Kastelkorn gestanden sind.

Martialisch eröffnet Jean-François Madeuf den musikalischen Reigen, mit Trompetensignalen, die in kriegerischen Zeiten zum Aufbruch geblasen wurden. Wie sanft schmiegen sich dagegen die direkt anschließenden kammermusikalischen Geigenklänge ans Ohr. So unterscheidet sich eben der „Trombet“- vom „musikalischen Taffeldienst“ des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Ein in den Besetzungen abwechslungsreiches Potpourri folgt mit Jagd- und anderen Sonaten von Veijvanovský und den schon angesprochenen weiteren Komponisten. Jean-François Madeuf gehört weltweit zu den seltenen Spezialisten für das Spiel auf Naturtrompete und Naturhorn auf historisch informierte richtige Weise. Und es ist wahrlich faszinierend, welche Klänge er diesen, man möchte aus heutiger Sicht fast sagen, archaischen Blechblasinstrumenten entlockt. So entsteht auf dieser CD ein klanglich und dynamisch gut abgestimmter Mix aus Ensemble, Solotrompete und Orgel, für den u.a. radio klassik Stephansdom Cheftechniker Martin Macheiner verantwortlich zeichnet. (mg)