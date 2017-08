Christoph Wellner präsentiert Try To Remember – die neue CD des Klavierduo Kutrowatz. Jazz-Standards und Kompositionen von Dave Brubeck in Bearbeitungen von Eduard Kutrowatz stehen im Mittelpunkt. Anfang November wird das Album offiziell mit einem Kurzkonzert im Bösendorfer-Werk in Wiener Neustadt präsentiert – nicht nur auf CD, sondern auch auf Vinyl!

