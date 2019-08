Tschaikowsky, Prokofjew.

Interpret: Hachen Zhang, Lahti Symphony Orchestra, Dima Slobodeniouk

Label: BIS

EAN: 7318599923819

Wettbewerbe sind seit Jahren für viele junge Musikerinnen und Musiker mittlerweile die einzige Chance geworden, um international auf sich aufmerksam zu machen und somit eine Karriere zu beginnen. Auch für den jungen Chinesischen Pianisten Haochen Zhang führte der Gewinn eines solchen Wettspiels zum Erfolg. Nun hat er sein CD Debüt mit Orchester vorgelegt.

Im Jahr 2009 konnte Haochen Zhang die Jurorinnen und Juroren des renommierten Van Cliburn Wettbewerbes, der nur alle vier Jahre ausgetragen wird, von sich überzeugen und ihm wurde damals die Goldmedaille zugesprochen. Zehn Jahre, die der junge Pianist für den stetigen Aufbau einer bislang erfolgreichen Karriere genutzt hat. Konzerte mit den bedeutendsten Orchestern der Welt, renommierten Dirigenten wie Maazel, Gergiev, Chailly oder Hengelbrock auf den großen Bühnen der USA, Europas und Asiens – und doch bisher nur zwei Solo-Rezital CDs in der Diskographie. Da wurde es höchste Zeit für das Debüt mit Orchester. Und dieses ist wirklich gelungen.

Zhang kombiniert auf seiner aktuellen CD den Schlager unter den Klavierkonzerten, Tschaikowskys Konzert Nr. 1 in b-Moll, mit dem weit weniger bekannten Klavierkonzert Nr. 2 in g-Moll von Sergej Prokofjew. Virtuosität mit Tiefgang – zwei Merkmale, die beide Konzerte prägen – wenn auch die Virtuosität nicht vordergründig Mittel zum Zweck ist. Zhang bringt den Steinway D wunderbar zum Klingen und gestaltet schon zu Beginn des Prokofjew Konzertes weite Bögen, zeigt aber auch, dass er anschlagtechnisch eine härtere Gangart an den Tag legen kann. Bei Tschaikowsky, einem Werk das derzeit in mehreren hundert Aufnahmen verfügbar ist, hört man von Beginn an seinen persönlichen Zugang. Alles ist Phrase, nichts leeres Akkordgeklopfe oder später reine Fingerschnelligkeit. Auf romantisches Schwelgen wird verzichtet. Braucht es also auch noch die gefühlte 1001. Aufnahme dieses Werkes? In dem Fall schon! (mg)