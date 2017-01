Home CD der Woche Tschaikowsky: Symphonie Nr. 1 und Der Sturm.

Interpreten: Orchestra of St. Luke’s, Pablo Heras-Casado

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020222027

Der Dirigent Pablo Heras-Casado zählt zu den renommiertesten Orchesterleitern der jüngeren Generation. Engagements führten ihn zu den bedeutendsten Orchestern der Welt, den Philharmonikern aus New York, Los Angeles, Wien oder Berlin, dem Gewandhausorchester Leipzig oder auch zum Concertgebouw Orchester nach Amsterdam, um nur einige wenige zu nennen. Seit einigen Jahren ist er auch Chefdirigent des in New York angesiedelten Orchestra of St. Luke’s, mit dem er kürzlich bei harmonia mundi eine CD mit Werken von Peter Iljitsch Tschaikowsky veröffentlicht hat.

1974 haben sich einige Musikerinnen und Musiker in der Kirche St. Luke’s im New Yorker Greenwich Village zu einem Kammermusikensemble zusammengefunden, aus dem über die Jahre eines der bedeutendsten Orchester der USA erwachsen ist. Das Orchestra of St. Luke’s ist fixer Bestandteil der New Yorker Musikszene, spielt pro Jahr um die 80 Konzerte und betreibt seit einigen Jahren auch mit dem DiMenna Center eine der besten Adressen New Yorks, was Probe- und Aufnahmemöglichkeiten betrifft. Davon konnten sich auch schon große Namen wie René Fleming, Itzhak Perlman, Valery Gergiev oder James Levine überzeugen. Jetzt hat das OSL unter der Leitung seines Chefdirigenten Pablo Heras-Casado eine CD mit der ersten Symphonie und der Tondichtung „Der Sturm“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky aufgenommen, die in vielen Belangen überzeugt.

Die kammermusikalische Herkunft des Ensembles ist da zum Beispiel unüberhörbar, wenn sich z.B. im 2. Satz der ersten Symphonie die solistischen Holzbläser die sprichwörtliche Hand reichen und Kantilenen zwischen Oboe, Fagott und Flöte wie aus einem Atemzug kommen, gebettet auf ein lockeres Fundament aus sanftem Streicherklang.

Ganz und gar nicht sanft, sondern „bellend und knurrend wie ein Hund, der sich von der Kette losgerissen hat“ geht es hingegen in der Tondichtung der Sturm nach Shakespeare zu. Pure Dramatik, jedoch nie überbordend und auch nicht grob oder derb. Heras-Casado hält die Zügel bzw. die Segel fest in der Hand und führt sein Orchestra of St. Luke’s sicher in den ruhigen Hafen. (mg)