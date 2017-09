Interpret: Nemanja Radulovic, Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Double Sens, Sascha Goetzel

Label: DG

EAN: 028947980896

Nach seinen Ausflügen in die Musiktraditionen des Ostens und die Klangwelten des Johann Sebastian Bach präsentiert sich Geiger Nemanja Radulovic wieder einmal mit großem Violinstandardrepertoire, nämlich dem Violinkonzert von P.I. Tschaikowsky. Es wäre allerdings nicht Radulovic, wenn er sich nicht auch für die neue CD etwas ganz Spezielles überlegt hätte.

Erinnerungen an die Kindheit – das könnte ein Untertitel der aktuellen CD von Nemanja Radulovic sein. Tschaikowskys Musik begleitet ihn nämlich schon seit Kindheitstagen, aber nicht nur das Violinkonzert und die Kammermusik sondern, dank Cello spielender Schwestern, auch die berühmten Rokoko Variationen. So verwundert es auch nicht, dass er die beiden Großwerke für Streichinstrumente auf einer CD haben wollte. Kurzerhand hat Radulovic seinen Freund Yvan Cassar, mit dem er bereits öfter zusammengearbeitet hat, beauftragt, die Rokoko Variationen für Viola, Streichensemble und Klavier zu arrangieren. Das Ergebnis kann sich sehen, aber vor allem hören lassen.

Ist das Violinkonzert, bei überzeugender Technik und Brillanz, sehr romantisch angelegt, um sowohl der Solovioline aber auch dem bestens disponierten und sehr aufmerksamen Borusan Philharmonieorchester genügend Freiraum zur Interpretation zu lassen, so klingen die Variationen in dieser Bearbeitung fast ein wenig neoklassizistisch, was dem Charakter des Werkes sehr wohl entspricht. Oft genug habe ich die Rokoko Variationen mit großen Cellistinnen und Cellisten im Konzert gehört und genauso oft dachte ich, die Instrumentierung Tschaikowskys ist beinahe zu dick, um dem Cellopart das klangliche Durchdringen zu ermöglichen. Diese Fassung für Viola und Kammerensemble erlaubt nun tatsächlich eine ausgewogene Balance zwischen Solisten und Begleitung. Vielleicht könnte sich hier, Cellisten bitte kurz weghören, ein neues Standardwerk für Bratschistinnen und Bratschisten etablieren. Auf Grund mangelnder Romantik-Konzerte wäre es auf alle Fälle eine großartige Repertoireergänzung! (mg)