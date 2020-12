Home Schwerpunkt Böhmisch-Mährisch zum Geburtstag.

Der Dezember bringt zwei runde Geburtstag von zwei bedeutenden tschechischen Komponisten. Der eine ist für viele kaum bis wenig bekannt: Vítězslav Novák. Er wurde am 5. Dezember 1870 in Kamenice nad Lipou, deutsch Kamnitz an der Linde, geboren. Novák komponierte romantisch, der heimatlichen Volksmusik verbunden und wirkte als bedeutender Pädagoge am Prager Konservatorium. Bohuslav Martinů, geboren am 8. Dezember 1890 in Polička, war der Sohn eines Schuhmachers und Türmers. Seine originelle Tonsprache fand internationale Anerkennung. Sein Credo: „Der Künstler ist immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, seines eigenen und dessen der Menschheit, auf der Suche nach Wahrheit. Ein System der Unsicherheit ist in unseren Alltag eingedrungen. Der Druck zugunsten von Mechanisierung und Uniformität, dem es unterworfen ist, bedarf des Protestes, und der Künstler hat nur ein Mittel, diesen zum Ausdruck zu bringen, und zwar mit Musik.“

