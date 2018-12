Home Schwerpunkt Geburtstagsgrüße aus Wien.

Mit zwei Schubert-Abenden im Wiener Musikverein begeisterte Dame Mitsuko Uchida das Wiener Publikum im November dieses Jahres. Es gab stehende Ovationen. Gewissermaßen auch eine Art Heimspiel für die japanisch-britische Pianistin, die ihre Jugend- und Studienjahre als Tochter eines Diplomaten in Wien verbrachte. Ihr Wienerisch hat einen unermesslichen Charme, ihr Schubert-Spiel offenbart eine ganz eigene Note: durchdacht, klar und doch tief, verwoben und warm im Klang. So dieses „Dazwischen“ bei Schubert. Wo Tonartenwechsel ganze Türfluchten eröffnen und ehe man es noch bemerkt hat, zieht schon wieder leichte Melancholie in die Wiener Kettenbrückengasse.

Am 20. Dezember feiert Mitsuko Uchida ihren 70. Geburtstag. Wir schicken mit einem Programmschwerpunkt vom 10. bis 23. Dezember 2018, der sie als Mozart-, Schubert-, Beethoven-, Debussy- und Schumann-Interpretin feiert, Geburtstagsgrüße nach London, wo die Künstlerin seit den 1970er-Jahren lebt.

(c) Hyou Vielz