Am 8. Dezember kommt im Haus am Ring Johannes Maria Stauds und Durs Grünbeins neue Oper Die Weiden, ein Auftragswerk der Wiener Staatsoper, zur Uraufführung. Mehrere literarische Vorlagen – Joseph Conrads Heart of Darkness, ferner The Willows des englischen Horrorschriftstellers Algernon Blackwood sowie Howard Phillips Lovecrafts The Shadow over Innsmouth – wurden zusammengeführt, respektive als Basis einer neuen Geschichte gewählt, die von Andrea Moses inszeniert wird. Ingo Metzmacher dirigiert diese Reise entlang eines großen Stromes. Marion Eigl hat eine Probe besucht und begrüßt im Studio den Schauspieler Udo Samel, der in der Rolle des Komponisten Krachmeyer erstmals an der Wiener Staatsoper zu erleben sein wird.

© Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Rachel Frenkel (Lea), Tomasz Konieczny (Peter)