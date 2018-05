Home Lebenswege Über ein Leben, angefüllt mit Leben.

Was im Leben wirklich zählt –

Eleonore Frankl im Portrait.

„Die bedeutendsten Menschen sind hier gesessen“, sagt Eleonore Frankl und zeigt auf ihre Wohnzimmercouch: „Martin Heidegger war einer von ihnen, oder Kardinal König.“ Die 92-jährige Frau erinnert sich an Abende, wo bis um vier Uhr in der Früh geredet wurde, diskutiert, geblödelt. Ihr Mann, Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, saß an so manchem Winterabend gemeinsam mit Kardinal König vor dem Ofen im Wohnzimmer, direkt am Boden. „Je prominenter und größer die Leute waren, ich rede von wahrer Größe, umso einfach waren sie“, erzählt Frau Frankl. „Mit Heidegger habe ich mich stundenlang unterhalten. Ich war frech zu ihm, das hat er gemocht.“ Und auch Kardinal König hat ihr einst genau das geraten: „Immer so goschert bleiben“. Heute sagt Eleonore Frankl: „Es ist ein Geschenk, diesen Menschen kennengelernt zu haben.“

Gerlinde Petric-Wallner hat Eleonore Frankl in ihrer Wohnung besucht. Dort, wo sie 52 Jahre lang mit Viktor Frankl gelebt hat, gearbeitet, gelacht. In der Lebenswege-Sendung erzählt Eleonore Frankl auch über ihre Kindheit in Kaisermühlen, aufgewachsen in Armut: als Kind hat sie in Wiens Trabrennbahn Toiletten geputzt und dabei angebissenes Brot vom Boden gegessen, obwohl ihre Mama das streng verboten hat. Und sie erinnert sich auch an ihre Arbeit als Kirchenglockenläuterin, alle 15 Minuten: „Das hat Spaß gemacht, zehn Groschen habe ich dafür bekommen.“ In der nächsten Konditorei hat sie sich für die zehn Groschen ein Sackerl Mannerbruchstücke gekauft: „Vier Stunden musste ich dafür läuten. Können Sie sich vorstellen, wie gut das dann geschmeckt hat?“ Ihre Kindheit beschreibt sie trotz der Armut als eine glückliche und vor allem liebevolle: „Viel wichtiger als ein Schnitzel oder ein Butterbrot ist es zu erleben, dass man in Liebe eingebettet ist.“ Das hat sie auch in ihrer Ehe mit Viktor Frankl erlebt. „Es war ein Leben, angefüllt mit Leben.“

Eine Lebenswege-Sendung, gestaltet von Gerlinde Petric-Wallner.