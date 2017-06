Home Perspektiven Über Luther – Sommergespräch mit Bischof Bünker

Eine Plastikfigur, 7,5 cm groß, entwickelt sich zum „must-have“ in Kirchenkreisen. Eine Million Exemplare wurden bereits ausgeliefert, meldet der Hersteller. Auch der evangelische Bischof von Österreich, Michael Bünker, hat ihn auf seinem Schreibtisch stehen. Warum der Playmobil-Luther mehr ist als ein Fan-Artikel, was bis heute an Martin Luther fasziniert und wo er in die Irre gegangen ist, erzählt Bischof Bünker im radio klassik-Sommergespräch mit Stefanie Jeller.

Mo., 24. Juli 2017, 17.30-17.55 Uhr

So., 30. Juli 2017, 17.30-17.55 Uhr

(Fotocredit: Daniel Peter, www.ekd.de)