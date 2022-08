Home 365 Über Medien reden: Markus Posset.

Seit dem Jahr 2000 ist Markus Posset in verschiedenen Management- und Geschäftsführerpositionen in der Werbe-, Medien- und Verlagsbranche in Österreich, Deutschland und im Balkanraum tätig. Posset war unter anderem bei der Echo Medienhaus Gruppe, bei der Verlagsgruppe News – damit auch für „Profil“ und „Trend“ -, sowie Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich. Inzwischen ist Posset als Unternehmensberater für Medien und Verlagshäuser, in der Politikberatung und auch als Honorarkonsul für die Republik Albanien tätig. Aktuell erschienen sein Buch „Breaking News – Der Medienwahnsinn und seine Zukunftsaussichten“.

Mit Markus Posset spricht Golli Marboe.