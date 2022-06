Home 365 Über Medien reden: Paul Matic.

Paul Matić ist seit den 1990er Jahren in Film, Fernsehen und Theater zu erleben. Er spielte schon unter Claus Peymann am Burgtheater, dort mit Regisseuren wie Sven-Eric Bechtolf, Giorgio Strehler, Achim Benning oder Karlheinz Hackl. Es folgten Engagements in Berlin, Hamburg, Dresden und anderen deutschen Bühnen. Paul Matić arbeitet neben dem Dasein als Theater- auch als TV- und Filmschauspieler und ist inzwischen auch als Singer / Songwriter tätig. Er ist auch Stationvoice bei radio klassik Stephansdom.

Mit dem vielseitigen spricht Golli Marboe.