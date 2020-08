Home Aktuell Überall Musik!

Auch Festspiele haben ihr Biotop. Das Salzburger DomQuartier ist ein solches. Wo sich Fürsterzbischöfe tummelten, bewegten sich bedeutende Künstler und Musiker. Das DomQuartier zeigt mit der Ausstellung Überall Musik! in der Residenz zu Salzburg, in den Prunkräumen, im Nordoratorium samt Blick in den Dom und dem Museum der Erzabtei St. Peter die musikkulturelle Bedeutung dieses Ortes. Ursula Magnes ging wie einst der kleine Mozart, Michael Haydn oder Ignaz Heinrich Franz Biber und Georg Muffat durch Räume, die ebenso Bühne waren.

Das DomQuartier verfügt auch über eine eigene MusikApp, die kostenlos zum Download verfügbar ist.

Musikalisches Begleitprogramm [mehr]

(c) Nordoratorium, Virgil Widrich