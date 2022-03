Home Perspektiven Ukraine spezial: Wie geflüchteten Menschen geholfen wird.

copyright: Caritas International

In einer Perspektiven-Spezialausgabe berichten wir über die Hilfe für Menschen in der Ukraine und für jene, die aufgrund der Kampfhandlungen und der Gefährdung ihres Lebens, das Land verlassen. Zu Wort kommen u. a der Auslandshilfechef der Caritas Österreich, Andreas Knapp, das Vorstandsmitglied der Concordia Sozialprojekte, Bernhard Drummel, der gerade aus der Republik Moldau zurückgekommen ist, sowie der Leiter der Ukraine Provinz der Salesianer Don Boscos Pater Mykhaylo Chaban, der Waisenkinder aus Lemberg in die Slowakei in Sicherheit gebracht hat. Universitätsprofessor Wolfgang Müller, Osteuropaexperte, gibt uns auch einen kurzen Abriss der Historie zwischen Russland und der Ukraine. Gestaltung: Marlene Groihofer und Stefan Hauser.