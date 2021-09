Home Lebenswege Ulla Konrad.

Ulla Konrad ist Vorstandvorsitzende der Concordia Sozialprojekte. Die Hilfsorganisation ist vorwiegend in osteuropäischen Ländern für Kinder und Jugendliche im Einsatz. In den Lebenswegen spricht sie über diese Unterstützung. Geprägt für später hat sie in jungen Jahren ein mehrwöchiger Aufenthalt im afrikanischen Nigeria. Die studierte Psychologin ist auch in der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft tätig. Eine Sendung von Stefan Hauser.