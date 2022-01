Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Ulrike Rauch-Keschmann. Sie leitet die Sektion für Tourismus und Regionalpolitik im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

Nach ihrem Jus-Studium absolvierte sie ein Trainee-Programm der Austrian Airlines und hat dort erkannt: „Dass die Welt der Paragraphen und der Fußnoten, das Juristische im Detail nicht meines ist.“ Denn, es zieht Ulrike Rauch-Keschmann in einen anderen Bereich: Als sie beginnt, bei einer großen PR-Agentur zu arbeiten, erkennt sie, „dass Kommunikation mein Leben ist“.

2009 kommt sie als Unternehmenssprecherin zur Österreich-Werbung: „Eine wunderschöne Aufgabe“. Seit 2018 ist sie Leiterin der Sektion für Tourismus und Regionalpolitik im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Hürden nimmt Ulrike Rauch-Keschmann lösungsorientiert, Erfolge werden gern gefeiert.

Sehr wichtig ist Ulrike Rauch-Keschmann die Teamarbeit: „Menschen um sich zu haben, mit denen man seine Begeisterung teilen kann.“ Und gemeinsam an Lösungen arbeiten kann: Seit bald zwei Jahren stellt die Corona-Pandemie die Tourismusbranche vor immense Herausforderungen: „Oft dachten wir, das geht alles nicht mehr – haben die Dinge am Ende aber doch geschafft. Darum sehe ich alles, was noch kommt, mit großem Optimismus und Zuversicht. Das werden wir auch noch hinkriegen!“