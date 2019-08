Ultimate Superheroes.

Interpret: Czech Philharmonic Orchestra, Metro Voices, Robert Ziegler

Label: Sony Classical

EAN: 190759141021

Superhelden begeistern die Menschheit seit der Antike, wenn wir nur an Herakles und Achilles denken. Als erster Comic-Superheld des 20. Jahrhunderts gilt Superman, um den 1938 erstmals eine Geschichte in der Reihe Action Comics erschienen ist. Über die Jahrzehnte sind viele Weitere hinzugekommen, die ihren Weg schließlich auch zu Film und Fernsehen gefunden haben. Geheimidentität, Superkräfte, meist ein ansehnliches Äußeres – und gute Musik prägen die Filme der letzten Jahre.

Sie heißen Iron Man, Superman, Batman, Black Widow, Thor, Ant-Man oder Guardians of the Galaxy und sie haben eines Gemeinsam – sie kämpfen gegen das Böse, auch wenn sie selbst nicht ausschließlich Gutes im Sinn haben. Die Rede ist von den Superhelden der Comicuniversen von DC und Marvel, der beiden größten Comic Verlage unserer Zeit. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson oder Chris Hemsworth verdanken ihren jeweiligen Superheldenrollen einen Großteil ihres Erfolges und ihres Geldes. Auch bei den Soundtracks wird bei solchen Produktionen nicht gespart und so sind es die Hollywood Heroen von John Williams und Hans Zimmer über Alan Silvestri bis Danny Elfman, die ihre Musik zum Kampf Gut gegen Böse beisteuern.

Dem Erfolg, den Filmmusiken in den vergangenen Jahren im Konzertsaal gefeiert haben, zollt nun auch Sony Classical Respekt. Das Czech Philharmonic Orchestra spielt unter Robert Ziegler einige der bekanntesten und mitreißendsten Superheldenfilmmusiken der letzten Jahrzehnte. Zum großen Teil erklingen die bekannten Titelmusiken, die teils neu arrangiert und dem „klassischen“ Orchesterapparat angepasst, aufgenommen wurden. So manches Mal sind es auch kleine Suiten, die aus dem Gesamtmaterial zusammengestellt wurde. Robert Ziegler lässt es da mit dem tschechischen Philharmonieorchester teilweise ordentlichen krachen, jedoch ganz im Sinne der jeweiligen Heldenfigur. Muss Filmmusik auch auf CD oder im Konzertsaal funktionieren? Nein, das muss sie nicht – schöner ist es allerdings schon, wenn sie diesen Anspruch auch erfüllt! (mg)