Der 2. Februar 1922 hat Literaturgeschichte geschrieben: An diesem Tag, dem 40. Geburtstag von James Joyce, erschien in einer Auflage von 1.000 nummerierten Exemplaren die Erstausgabe des Ulysses, verlegt durch Sylvia Beach, Besitzerin der Buchhandlung Shakespeare and Company, in Paris. Am heutigen Montag, 17. Jänner 2022, erscheinen im Suhrkamp-Verlag vier schön gestaltete Ausgaben von Ulysses in der Übersetzung von Hans Wollschläger mit verschiedenfarbiger Prägung. Chefredakteur Christoph Wellner nimmt dies zum Anlass und spielt eine Stunde Musik, die in Ulysses vorkommt bzw. die James Joyce selber gespielt hat.