Paparazzis scheint es auch schon zu Beethovens Zeit gegeben zu haben. In einem Brief an die Sängerin Christine Gerhardi beschwert sich Beethoven jedenfalls, dass er in Zukunft dafür sorgen wolle, dass kein Bild mehr ohne seine Erlaubnis entstehe.

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Sascha Becker