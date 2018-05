Home Perspektiven Unmögliche Liebe

Zeitgenössische Lyrikerinnen und Lyriker schreiben Minnegesang. Besser gesagt, sie übersetzen mittelalterliche Minnelyrik in heutiges Deutsch. Oder ganz korrekt, sie übertragen die alten Gedichte in ihre eigene Sprache. Ist das möglich? Ja, es ist. Das zeigt ein aktuelles Buchprojekt, erschienen bei Hanser. Unmögliche Liebe. Die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen. Herausgegeben von Tristan Marquardt und Jan Wagner.

An den Übertragungen der mittelalterlichen Liebesgedichte beteiligt waren auch die Schriftstellerin und Biologin Andrea Grill und der Autor und Lyriker Franz Josef Czernin, die beide in Österreich leben. Wir haben sie u.a. gefragt, warum die Liebe ein ewiges Thema der Lyrik ist, v.a. die unerfüllte Liebe? Und mit dem Theologen und Mittelalterexperten Karl-Heinz Steinmetz haben wir über die Verbindungen von christlicher Liebeslyrik und weltlicher Minnelyrik gesprochen. Die Liebe, sagt er, bleibt immer irgendwie unerfüllt – nicht nur im Mittelalter.

Eine Sendung von Stefanie Jeller – zum Wonnemonat Mai.

Montag, 7.Mai 2018, 17.30-17.55 Uhr

Buchtipp:

Unmögliche Liebe.

Die Kunst des Minnesangs in neuen Übertragungen.

Herausgegeben von Tristan Marquardt und Jan Wagner. Verlag Hanser.