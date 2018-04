Unspielbar!

Der Komponist verlangt etwas, was auf dem Instrument des Musikers nicht spielbar ist. Eine Komposition wurde für ein Instrument geschrieben, das heute (fast) niemand mehr spielt – im Bild die äußerst seltene Nagelgeige, für die noch Paul Hindemith komponiert hat. Was geschieht in solchen Fällen? Den Blick hinter den Vorhang der musikalischen Praxis macht man am besten mit Geschichten und Beispielen aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien – wie immer erzählt von Archivdirektor Otto Biba.

