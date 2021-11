Home Stadtbummel Unterwegs mit: Barbara van Melle.

In der Novemberausgabe des Stadtbummels hat sich Stefan Hauser an einem frischen Novembertag auch mal nach drinnen begeben. Er besucht die ehemalige Journalistin und nunmehrige Brotexpertin Barbara van Melle. Im Brotatelier „Kruste & Krume“ in Wien-Wieden hat er für die Sendung viel Wissenswertes über „Unser tägliches Brot“ erfahren. Da geht es um Sauerteig, darum, dass das Brot von Wien aus in die Welt Geschichte machte, aber auch um Nachdenkliches, um Verschwendung von Brot. Natürlich ging es auch nach draußen, denn an der Adresse Heumühlgasse, steht heute noch der historische Bau einer Heumühle.

Kruste & Krume