Stefan Hauser unterwegs in Wien mit der Star-Interviewerin und Kolumnistin der „Kronen Zeitung“, Conny Bischofberger. Schauplatz des Gesprächs ist der Wiener Donaukanal. Die Journalistin spricht über die Kraft des Laufens, ihre Faszination am Mond, was gute Interviews ausmacht, über die Person Hans Dichands, ihre Coronaerkrankung und über den Roman „Herzschweissen“, den sie geschrieben hat. Musik u.a. von Wolfgang Amadeus Mozart und Frank Sinatra.

Buch: Herzschweissen von Conny Bischofberger