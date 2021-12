Home Stadtbummel Unterwegs mit: Johannes Sachslehner.

copyright: Stefan Kronthaler

Stefan Hauser ist mit dem Historiker und Styria-Verlagslektor in Wiens Innenstadt unterwegs. Vom Stephansdom geht es über die Pestsäule am Graben, zum Hof und zum Michaelerplatz. Sie sprechen über Pandemien, aber auch über Historisches zu Wien, zum Advent und über Weihnachten und auch über sogenannte „lost places“ in Wien.

Buchtipps:

Wien. Biografie einer Stadt

Still, still, still. Weihnachten wie damals

Lost places in Wien & Umgebung

Gesamtes Schaffenswerk