Michael Ausserer und Stefan Hauser talken on the street mit dem Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich. Der bekannte Zisterziensermönch spricht über das Spendenlukrieren in Zeiten von Corona, wie Missio hilft, über seine Berufung und gibt Tipps für ein gelingendes Weihnachtsfest.