Unterwegs mit Radek Knapp.

copyright: Markus Langer

Radek Knapp, geboren 1964 in Warschau, lebt als freier Schriftsteller in Wien, wo er Philosophie studierte. Er war u.a. Verkäufer am Würstelstand und war Heizungsableser. Heute ist er einer der erfolgreichen Autoren des Landes. Sein Buch „Herrn Kukas Empfehlungen“ wurde auch verfilmt. Stefan Hauser ist mit ihm für den Stadtbummel beim Wiener Musikverein und am Karlsplatz unterwegs. Im Gespräch geht es um seine Zeit in Polen, der Jugend in Wien, dem Schreiben, den Unterschied im Fußball zwischen Polen und Österreich und um die kulinarische Differenz der beiden Länger. Ein Gesprächspunkt auch sein neues Buch: „Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien“. Notizen eines Möchtegern-Österreichers, erschienen bei Amalthea.