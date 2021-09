Home Stadtbummel Unterwegs mit: Roland Girtler.

copyright: Markus Langer

Seit jeher ist eher unkonventionell, kennt keine Berührungsängste zu den verschiedenen Gesellschaftsschichten und ist ein warmherziger Mensch, der Soziologe Roland Girtler. Der mittlerweile 80-jährige Sozialwissenschaftler führt in diesem Stadtbummel, Stefan Hauser durch den Spittelberg, hat dabei vieles Unterhaltsames zu erzählen. Er spricht auch über die vermutliche Verwandtschaft zu einem historischen Seefahrer und darüber, was er in der Sonntagsmesse in den Klingelbeutel gibt, eines sei verraten, es ist nicht nur eine Eurospende.