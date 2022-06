Home Auslandskulturjournal UPDATE – Shelter For Artists

Bereits Mitte März hat Simon Mraz über die Initiative Shelter For Artists berichtet, die eine Anlaufstelle für ukrainische Künstlerinnen und Künstlern in Österreich ist. Im Gespräch mit Chefredakteur Christoph Wellner berichtete er, was sich in den vergangenen Wochen getan hat. Desweiteren berichtet Mraz über die Virtuelle Kunsthalle für unterdrückte Kunst, einem gemeinsamen Projekt des Außenministeriums mit der Ars Electronica.

Informationen über Shelter For Ukrainian Artists

Bild: (c) Maria Kovalevskaya