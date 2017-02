Home Perspektiven Uraufführung in Syrien.

Thomas Ücel lebt in Wien, spricht die Sprache Jesu und hat als erster Aramäer eine Symphonie komponiert. „Sayfo“ thematisiert den Völkermord an Aramäern, Armeniern und anderen christlichen Gruppen im Osmanischen Reich. Mitten im Krieg wurde die Symphonie in der syrischen Staatsoper in Damaskus uraufgeführt.

Monika Fischer hat Thomas Ücel vors Mikrophon gebeten und wurde für diese Sendung für den 19. Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert.