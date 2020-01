Home Rubato Uraufführungstag 8. Jänner.

Ein Blick in den historischen Kalender verrät, dass der 8. Jänner offenbar gerne als Uraufführungstag für Opern genutzt wurde. 1705 ist an diesem Tag in Hamburg mit Almira die allererste Oper Händels gezeigt worden, 30 Jahre später, ebenfalls an einem 8. Jänner, in London seine Ariodante. 1753 konnte man in Rom erstmals Niccolò Jommellis Oper Attilio Regolo bewundern und 35 Jahre später in Wien Axur, re d’ormus von Antonio Salieri. Einen gewaltigen Erfolg feierte Gioacchino Rossini am 8. Jänner 1812 in Venedig mit L’inganno felice und beinahe hundert Jahre später Franz Lehár mit seiner Zigeunerliebe in Wien.

Zusätzlich nahm am 8. Jänner 1687 eine tragische Geschichte ihren Anfang… Stichwort Jean-Babtiste Lully…