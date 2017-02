Home Schwerpunkt Urheber & Geiger.

Am 27. Februar 1947 wurde im lettischen Riga, damals Teil der UDSSR, der Geiger Gidon Kremer geboren. In eine Musikerfamilie deutsch-jüdischer Abstammung. Er wurde Schüler David Oistrachs und gewann 1970 unter anderem den Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Das reine „Schönspiel“ war und ist seine Sache nicht. Gidon Kremer überzeugt durch völlig eigenständige Interpretationen, welche Virtuosität voraussetzen, aber nie als Ziel verstehen. Er gründete 1981 mit Pfarrer Josef Herowitsch das Kammermusikfestival Lockenhaus, später die Kremerata Baltica, war lange in Gstaad und setzte sich für eine Vielzahl damals im Westen unbekannter Komponisten ein: Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Gija Kantscheli… Gidon Kremer ist einer „der Geiger“ unserer Zeit, der mit seinem Spiel und Intellekt ähnlich Yehudi Menuhin auch gesellschaftlich etwas zu sagen hat. 2016 erhielt er neben Martin Scorsese den japanischen Premium Imperiale.

Fotocredit: Deutsche Grammophon