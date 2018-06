Home Schwerpunkt Verreisen hören.

Unsere beliebte Sendereihe Rubato macht Sommerpause. Auch Sendungsgestalter und -innen brauchen Urlaub, um mit frischen Ideen und Inspiration ans Mikrofon zurückzukehren. Also laden wir Sie ein, mit unserer Musikauswahl das Verreisen zu hören. Mit Musik „Von fremden Ländern und Menschen", um Robert Schumanns „Kinderszenen" zu zitieren, zu träumen, gedanklich abzuheben, an Land zu gehen oder einfach auf Balkonien den Himmel zu genießen. Wir reisen in den Orient, besuchen europäische Städte und Länder, bewegen uns rund um das Mittelmeer, fliegen nach Asien, nach Nord- und Südamerika, in die Schweiz und kehren zurück nach Österreich, mit Landpartien in die Bundesläner.

Mo, 02. Juli 2018: Ein Märchen aus 1001 Nacht mit Scheherazade und einer Italienerin in Algier

Di, 03. Juli 2018: Colore Orientale, Hymne an die Nacht, Märchen aus dem Orient, Symphonie Persane und Lippen, die heiß küssen

Mi, 04. Juli 2018: Shéhérezade von Ravel plus Orientalisches aus Spanien

Do, 05. Juli 2018: 4 Cities von Fazil Say, Rose von Stambul…

Fr, 06. Juli 2018: Bilder aus dem Osten, aus Saba und eine Arabische Rhapsodie