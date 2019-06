Home Lebenswege Ursula Cerha.

Die Wiener Autorin begibt sich in der Sendung von Stefan Hauser auf Spurensuche ihrer russischen Verwandten. Sie erzählt 150 Jahre aus der Geschichte Russlands, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Cerha hat für ihr Buch „Es ist uns alles nur geliehen“, Recherchen in den Adelsarchiven von St. Petersburg und Minsk unternommen, hat unzählige Quellen gefunden und auf einer Reise zu den Wurzeln ihrer Familie die Ruinen des einstigen prachtvollen Gutes Dedlovo besucht.

Buch von Ursula Cerha: „Es ist uns alles nur geliehen“, erschienen im IBERA-Verlag