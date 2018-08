Home Schwerpunkt Born in the USA.

Wer hat ihn noch nicht mitgegrölt, jenen Klassiker von Bruce Springsteen aus dem Jahr 1984: „Born in the USA“. Auch ohne wirklich zu wissen, welch traurige Geschichte eines Vietnam-Veteranen darin erzählt wird. Für die Amerika-Woche haben wir uns an diesem Titel orientiert und Komponistinnen und Komponisten ausgewählt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren wurden: Richard Rodgers 1902 in New York, Samuel Barber 1910 in West Chester in Pennsylvania, Charles Wakefield Cadman 1881 in Johnstown in Pennsylvania, Ben Moore 1960 in Syracuse New York, Michael Kamen 1948 in New York City, Scott Joplin 1868 in Northeast Texas, George Gershwin 1898 in Brooklyn in New York City, George Antheil 1900 in Trenton in New Jersey, Charles Ives 1874 in Danbury in Connecticut, John Adams 1947 in Worcester in Massachusetts, Franz Zappa 1940 in Baltimore in Maryland oder Aaron Copland 1900 in Brooklyn in New York City.

Von John A dams bis Frank Z appa.

Musikalische Amerika-Woche von 20. bis 26. August 2018.

