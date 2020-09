Home Rubato Valentin Oman – Ecce Homo.

Noch bis 10. Oktober sind in der Galerie bei der Albertina Arbeiten von Valentin Oman ausgestellt. Ursula Magnes hat den Künstler in seinem Wiener Atelier besucht und mit ihm über Leben und Werk gesprochen. Valentin Oman hat viel in Kirchenräumen (Marianum Tanzenberg) gearbeitet, macht jedoch keinen Unterschied zwischen weltlicher Galerie oder Sakralem Raum. Mit seinen Glasfenstern (Finkenstein, Glasfenster der Pfarrkirche St.Stefan) kommt er wie er meint, fast an den Energiefluss der Musik heran, ohne diesen jedoch übernehmen zu können. Zeit seines Lebens thematisiert er als Kärntner Slowene die slowenische Kultur und Sprache als Teil der Österreichischen Kultur. Er gestaltete 2006 eine Kapelle für Mozart und findet eigentlich über all seine Arbeiten immer wieder zum prägenden Lebensthema: der Mensch. Der wissende, der zerstörende, der, der sich in seinem Sein ständig wiederholt.

Geboren am 14. Dezember 1935 in St. Stefan/Šteben bei Villach, maturierte Valentin Oman 1958 im Marianum Tanzenberg/Plešivec. Von 1958 bis 1962 studierte er bei Professor Hilda Schmid-Jesser an der heutigen Universität für angewandte Kunst in Wien, 1963 schloss er eine Spezialklasse für Druckgrafik bei Professor Riko Debenjak an der Akademie für bildende Kunst in Laibach/Ljubljana ab.

Neben zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, darunter auch im Oman und Jemen, hat Valentin Oman vielfältige Arbeiten für den öffentlichen Raum sowie Auftragsarbeiten für öffentliche Gebäude realisiert, darunter die künstlerische Gestaltung des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt, die Wandmalerei und der Piraner Kreuzweg in der Kirche Tanzenberg/Plešivec, sowie die Dolmetscherkabine in der Universität Klagenfurt, die mit Schriftbändern der zweisprachigen Ortsnamen Kärntens überzogen ist. Als Kärntner Slowene ist Valentin Oman der Erhalt und die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache ein großes Anliegen.

Valentin Oman ist unter anderem Ehrendoktor der Universität Klagenfurt, Träger des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst der 1. Klasse und erhielt vom slowenischen Staat den Goldenen Verdienstorden. Er lebt und arbeitet in Wien und in Finkenstein/Bekštanj.