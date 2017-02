Home Augartentöne Valentinstag im MuTh.

Inzwischen kennt man sie in ganz Österreich, in Deutschland und Italien: die acht Vokalartisten von VieVox, allesamt ehemalige Wiener Sängerknaben. Am Valentinstag präsentieren die Herren im MuTh Lieder rund um das Thema Liebe. Das Programm reicht von der Frühromantik bis zur Gegenwart, erzählt Armin Radlherr (auf dem Foto der dritte Sänger von links). Gemütvolle Volkslieder, bekannte Popnummern und eine Uraufführung inklusive.