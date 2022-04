Home CD der Woche Valle-Lattanzio: Musik für Klarinette und Klavier.

Interpreten: Vera Karner, Andrés Añazco

Label: Gramola

EAN: 9003643991453

Junge Musik für mit jungen Menschen. So simpel könnte man den musikalischen Inhalt unserer CD der Woche beschrieben. Die Werke des 1986 im kolumbianischen Bogotá geborenen Alejandro del Valle-Lattanzio stammen aus den Jahren 2017 bis 2020, die Interpret*innen sind Jahrgänge 1994 bzw. ebenfalls 1986.

Musik für Klarinette und Klavier ist der einfache Titel der neuen CD der Klarinettistin Vera Karner, die sie gemeinsam mit dem Pianisten Andrés Añazco aufgenommen hat. Zwei junge Musiker*innen, die immer wieder auch Wege abseits der „klassischen“ Musikwelt beschreiten. Und so haben sie nicht etwa Weber, Spohr, Cavallini oder einige der anderen Standardkomponisten bzw. deren Werke für ihr gemeinsames Debut ausgesucht, sondern es wurde Musik des kolumbianischen Komponisten Alejandro del Valle-Lattanzio. Seit 2007 lebt der junge Komponist hier in Wien, wo er seine Studien u.a. bei Herbert Lauermann, Martin Lichtfuss und Karlheinz Essl mit Auszeichnung abgeschlossen hat.

Wie schon Christian Heindl im Beiheft schreibt, merkt man schon in den ersten Takten der CD, dass es sich hier „um durchwegs tonale, allgemein spontan erfassbare Musik handelt.“ Am Beginn der Sonatine für Klarinette und Klavier aus 2017 trifft das Perkussive des Klaviers auf melodiöse Kantilenen in der Klarinette. Ähnlich verhält es sich auch in den schnellen Sätzen der Sonate für Klarinette und Klavier aus 2019. Überhaupt sind es die flotten Abschnitte, die wie musikalische Feuerwerke zünden. Ausgeprägte Dynamik und pointierte Rhythmen prägen diese während in den ruhigen Stücken bzw. Sätzen eher Zurückhaltung angesagt ist und hier auch dem Klavier stimmführende Passagen zukommen. Der wunderbar volle Klang des Klarinettenspiels von Vera Karner passt dabei ausgezeichnet zum kräftigen Anschlag des Pianisten Andrés Añazco. So werden diese Stücke der jüngeren Zeit ordentlich belebt und mit viel Verve interpretiert. (mg)