Home CD der Woche Van der Pals: Symphonie Nr.1 u.a.

Interpret: Helsingborg Symphony Orchestra, Johannes Goritzky

Label: cpo

EAN: 0761203511723

Die Musik auf der aktuellen CD der Woche bzw. deren Komponist fallen wieder einmal in die Kategorie „Kannten Sie den schon?“. Leopold van der Pals war Kosmopolit und ein Vertreter des Neuromantischen Stils, der sich vor allem in seinen Orchesterwerken niederschlägt.

Sein Vater war Holländer, seine Mutter Dänin und Leopold van der Pals selbst erblickte im russischen St. Petersburg das Licht der Welt. Beste Grundvoraussetzungen also für ein Leben mit offenen Grenzen und kosmopolitischer Einstellung, das den Komponisten in den folgenden Jahren vom St. Petersburger Konservatorium, über private Studien in Lausanne und Berlin in viele weitere Städte führen sollte. Er sprach mindestens sechs Sprachen fließend und unterhielt mit vielen Zeitgenossen aus dem künstlerischen Bereich Zeit seines Lebens enge Kontakte. Arthur Nikisch, Alexander Skrijabin, Serge Kussewitzky und Rudolf Steiner, dessen Idee der Anthroposophie ihn stark in den Bann zog. Seinen persönlichen musikalischen Stil prägten vor allem seine Jahre in Berlin – unterstützt durch Unterricht beim russischen Komponisten Reinhold Glière – eine Mischung aus Romantik, Impressionismus und freier Tonalität, sowie Elementen der russischen und nordischen Folklore.

Das Helsingborg Symphony Orchestra spielt nun auf seiner aktuellen CD unter der Leitung von Joahnnes Goritzki neben der 1. Symphonie von Leopold van der Pals auch einige seiner Tondichtungen, Frühling und Herbst sowie Wieland der Schmied auf das gleichnamige Drama des Autors Friedrich Lienhard. Das ist spannende und packende Musik mit vielen originellen Einfällen, wie den keck spielerischen Holzbläsern im zweiten Satz der Symphonie und großangelegten Beschreibungen der Natur in den beiden Jahreszeiten-Werken Frühling und Hebst. Van der Pals hat seinen Brahms sicher gekannt und studiert und man merkt auch seine Affinität zu und Begeisterung für Gustav Mahler, wobei er weit nicht so ausladend agiert. Eine großartige Repertoireerweiterung, die nun dank des Helsingborg Symphony Orchestras und des Dirigenten Johannes Goritzki wieder erlebbar gemacht wurde. (mg)