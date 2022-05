Home Rubato Vasyl Popadiuk.

Kennen Sie Musik und Kultur aus der Ukraine? Wissen Sie, wie der Volkstanz ausschaut oder die Volksmusik klingt? Der ukrainische Geiger Vasyl Popadiuk tritt am 2. Juni im Wiener Konzerthaus mit dem Ukrainischen Operettentheater sowie dem Nationalen Volkstanz Ensemble Virsky bei einer Gala auf. Arabella Fenyves erreichte Vasyl Popadiuk in seiner kanadischen Wahlheimat mitten im Sturm- symbolisch für die Lage in seiner Heimat. Trotz allem möchte Popadiuk vor allem die ukrainische Kultur herzeigen. In dieser Stunde gibt es Gelegenheit zum Kennenlernen!